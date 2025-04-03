美對無人島徵對等關稅　澳洲總理：地球無地方安全

赫德島和麥克唐納群島是無人島。

美國總統特朗普周三（2日）公布對等關稅措施，包括人煙稀少甚至無人居住的澳洲和英國屬地。澳洲總理阿爾巴內塞直指，地球上無地方是安全的。

澳洲屬地赫德島和麥克唐納群島、科科斯島、聖誕島、諾福克島被列入美國對等關稅名單，其中華府為諾福克島設定的「個人化對等關稅」稅率為29%，阿爾巴內塞說：「我不太確認諾福克島是否美國這個龐大經濟體的貿易競爭者，但這恰恰表明並證明了地球上沒有任何地方可以免受關稅影響。」

諾福克島位於新南威爾士省悉尼東北1,600公里，人口為2,188人，當地2023年向美國出口了價值65.5萬美元（約510.9萬港元）商品，主要出口商品是皮鞋。赫德島和麥克唐納群島是澳洲的外部領土，是地球上最偏遠的地方之一，只能從澳洲西岸的珀斯乘船兩周才能到達，完全無人居住，最後一次有人到訪是近10年前。

英國屬地福克蘭群島亦被美國徵收41%對等關稅，該島人口只有3,200人和約100萬隻企鵝。根據福克蘭商會統計，福克蘭群島在全球出口排名中位列第173位，2019年出口產品總額僅3.06億美元（約23.9億港元），其中軟體動物出口額為2.55億美元（約19.9億港元），冷凍魚出口額為3,000萬美元（約2.34億港元）。