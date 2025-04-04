以總理到訪　匈牙利宣布退出國際刑事法院

匈牙利周四（3日）宣布退出國際刑事法院。同一天，匈牙利總理歐爾班接待被國際刑事法院通緝的以色列總理內塔尼亞胡。

歐爾班在首都布達佩斯歡迎內塔尼亞胡，這是內塔尼亞胡自2023年以來首次訪問歐洲。歐爾班周四以軍禮迎接內塔尼亞胡，歐爾班指，國際刑事法院對內塔尼亞胡的逮捕令是出於政治目的，干預以哈衝突。內塔尼亞胡對匈牙利退出國際刑事法院的決定表示歡迎，讚揚匈牙利作出大膽的決定。

內塔尼亞胡將在匈牙利逗留至下周日（6日）。專家指，內塔尼亞胡正試圖淡化法院裁決的影響，同時希望在與盟友歐爾班會面時，轉移對國內緊張局勢的注意力。

歐爾班的幕僚長古利亞斯表示，政府在周四根據憲法和國際法律框架啟動退出程序。按照程序，匈牙利會以正式文書致函聯合國秘書長辦公室，表明退出國際刑事法院，並且在一年後生效。

去年11月國際刑事法院對內塔尼亞胡發出逮捕令，指控他對加薩地帶犯有反人類罪和戰爭罪。歐爾班卻邀請內塔尼亞胡訪問匈牙利，並向他保證，如果他訪問匈牙利，不會有任何風險。