歷屆總統難善終　尹錫悅難逃「魔咒」

尹錫悅步多位前總統後塵，難有好下場。（Getty Images圖片）

南韓自1948年建國以來歷經20屆共13位總統，絕大部分下場悽慘。歷任總統中，4人遭逮捕判刑、2人遇政變下台、1人流亡國外、1人自殺身亡、1人死於暗殺，另有2人子女入獄。前總統文在寅正接受濫用職權及受賄調查，尹錫悅頒布戒嚴令違憲被彈劾罷免，同樣未能擺脫總統難得善終宿命。

1.李承晩（第1至3屆總統）：遭遇抗議流亡美國

任期：1948年至1960年

李承晚在美國協助下建立大韓民國，因韓戰連任3屆。1960年，反對派指摘李承晚操縱副總統選舉，抗議活動演變成流血事件。李承晚同年辭職流亡海外，1965年後在美國夏威夷中風病逝。

2.尹潽善（第4屆總統）：軍事政變被迫下台

任期：1960年至1962年

李承晚辭職後，執政黨推舉尹潽善成為總統，卻因黨內權鬥導致執政混亂。1961年5月16日，時任陸軍第二野戰軍副司令官朴正熙等人發動政變，實施戒嚴控制國家，尹潽善翌年辭職。

3.朴正熙（第5至9屆總統）：任內遭遇槍殺身亡

任期：1962年至1979年

朴正熙出任總統長達18年，是南韓在任時間最長總統。在其治下，南韓實現工業化及經濟起飛。1979年10月26日，朴正熙與中央情報局局長金載圭共進晚餐時遭對方槍殺。

4.崔圭夏（第10屆總統）：軍事政變被迫辭職

任期：1979年至1980年

朴正熙遇刺身亡後，總理崔圭夏代理總統職務，並於同年勝出選舉。朴正熙親信、韓軍保安司令全斗煥1979年12月12日發動政變奪權，崔圭夏翌年辭職。

5.全斗煥（第11至12屆總統）：不得民心晚年入獄

任期：1980年至1988年

全斗煥奪權後成為總統，1987年「六月民主運動」後宣布不競選連任。1996年，全斗煥被裁定內亂、受賄等罪罪成，被判處死刑，後減刑至終身監禁，翌年獲特赦。

6.盧泰愚（第13屆總統）：侵吞資金被判入獄

任期：1988年至1993年

全斗煥任內指定盧泰愚接班，盧泰愚通過首次民主直選成為總統。盧泰愚1996年涉及籌集及侵吞秘密政治資金罪成，上訴後被判17年監禁，翌年獲特赦。

7.金泳三（第14屆總統）：次子貪污罪成入獄

任期：1993年至1998年

金泳三在任內徹查政府貪污，全斗煥及盧泰愚相繼被捕入獄。1997年，金泳三次子被揭受賄，判囚兩年，成為金泳三政治生涯污點。

8.金大中（第15屆總統）：兩子受賄逃稅判刑

任期：1998年至2003年

金大中是南韓50年來首位當選總統的在野黨領袖，實現該國現代史上朝野政黨首次和平交接。2003年，金大中次子因受賄及逃稅判囚兩年，長子2006年因受賄被判監禁兩年、緩刑3年。

9.盧武鉉（第16屆總統）：遭遇彈劾跳崖自殺

任期：2003年至2008年

盧武鉉就任初期，在野黨控制的國會通過彈劾案觸發全國示威，憲法法院裁定彈劾理由不充分，盧武鉉恢復總統職務。盧武鉉卸任翌年捲入受賄醜聞受查，同年跳崖自殺身亡，是南韓首位自殺前總統。當時執政的李明博被指「逼死盧武鉉」。

10.李明博（第17屆總統）：卸任後受調查入獄

任期：2008年至2013年

縱使李明博安然擔任總統到任期結束，他2018年仍因收賄、濫用職權、挪用公款而被定罪，2020年終審被判處17年監禁。輿論認為，時任總統文在寅以此報復李明博逼死摯友盧武鉉。

11.朴槿惠（第18屆總統）：親信干政彈劾入獄

任期：2013年至2017年

朴槿惠是朴正熙長女，也是南韓首位女總統。2016年爆出親信崔順實干政醜聞後，國會通過彈劾朴槿惠，憲法法院翌年裁定彈劾成立。她2018年4月濫權受賄等罪名成立，2021年終審被判囚20年。

12.文在寅（第19屆總統）：濫職受賄被查

任期：2017年至2022年

文在寅任內提攜尹錫悅出任首爾中央地方檢察廳長及檢察總長，起訴李明博、朴槿惠。他卸任後，檢方2022年就文在寅涉嫌濫用職權等啟動調查。檢方2024年搜查文在寅女兒寓所，把文在寅列為受賄嫌疑人受查。

13.尹錫悅（第20屆總統）：戒嚴違憲被彈劾下台

任期：2022年-2025年

尹錫悅被指在岳母崔恩順偽造存款餘額證明書案件作虛假陳述，2023年7月被在野黨起訴。2024年12月3日，尹錫悅宣布緊急戒嚴，被指試圖奪取國會權力，受壓後撤回戒嚴，同日被國會彈劾，並因涉嫌發動內亂而受刑事調查及被捕，一度還押。憲法法院於2025年4月4日裁定彈劾案成立，即時罷免尹錫悅的總統職務。