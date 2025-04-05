美俄總統無通話計劃　特朗普漸失耐性不會一直談判

俄羅斯總統對外投資和經濟合作特使德米特里耶夫周二（1日）至周四（3日）訪問美國華盛頓，討論恢復美俄關係。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周五（4日）指，俄方持謹慎樂觀態度，這種接觸非常重要，會繼續改善關係的努力。美國國務卿魯比奧則表明，很快就會知道俄羅斯總統普京是否認真想要和平，美國總統特朗普不會永無止境地談判，他已漸失耐性，美國國會亦開始準備新的對俄制裁法案。

被問及德米特里耶夫訪美一事，佩斯科夫表示要待對方回國後才知道美俄關係是否向前邁出一步，人們持謹慎樂觀的態度，工作是艱苦的、持續的，包括通過不同的渠道。美媒周三（2日）指特朗普的內部圈子建議在莫斯科承諾全面停火前，都不要再與普京通電話，佩斯科夫稱美俄領袖目前沒有通話計劃。

特朗普談到德米特里耶夫訪美時表示，美國正在帶頭推動實現停火目標，歐洲與普京打交道並不成功，但他會成功。魯比奧在比利時出席北約外長會時強調，特朗普不會墮入永無止境的談判陷阱，數周內會知俄羅斯對和平是否認真。他透露國會已在擬訂新的制裁俄羅斯法案，來自國會山莊的壓力亦日增。