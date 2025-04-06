【東方日報世界視線】美經濟獨立宣言　成特朗普地獄咒

特朗普要美國公民紀念2025年4月2日這一天，如同1776年7月4日美國宣告獨立、1865年4月9日南方投降南北戰爭結束、1945年8月15日日本無條件投降使美國開始雄霸天下。特朗普聲稱簽訂廣泛的加徵關稅法令，是美國貿易解放及工業產能釋放的大日子，美國工業將重生，美國將更美好富有，這是美國的歷史大日子：美國經濟獨立宣言日。

特朗普投下「關稅核彈」，向部分國家或地區徵收「基準關稅」之餘，亦將針對餘下個別國家或地區徵收「對等關稅」，改變二戰後自由貿易體系。針對主要敵人中國，之前加徵20%關稅，如今再加徵34%對等關稅，使中國貨品對美出口要承受平均關稅達54%，是最嚴重的打擊例子。

再仔細分析，對東盟不是敵對的國家如印尼，徵32%關稅，泰國徵36%，越南徵46%，老撾徵48%；柬埔寨被徵高達49%對等關稅，明顯是因為它與中國經貿關係密切。它們若要談判，就可能面對要與中國脫鈎的威脅。至於對日本、南韓、印度，分別徵24%、25%及26%關稅，對歐盟徵20%，對台灣徵32%關稅，明顯是因為它們對美貿易出現巨大順差，就被指等同對美國施加如關稅般的不平等貿易。

雖然特朗普揚言關稅收入大增，可用來減稅、減國債、增加國內投資，問題是，加徵關稅真的如特朗普所言，可以拯救失去的工業、挽回就業、增加美國商品生產和出口嗎？特朗普認為受影響的國家會向美國妥協，增加投資美國在地工業生產，或是增購美國商品。美國財長貝森特更威脅它們不要搞報復，否則美國會將報復升級。

不過，不少世界級經濟學家認為，這是美國經濟去全球化的開端，國際貨幣基金組織前首席經濟學家羅戈夫則形容，特朗普的對等關稅是向全球貿易體系投下一枚核彈，對美國進口產品的影響「簡直令人難以置信」，美國陷入衰退的可能性上升至50%。道指連續兩日暴瀉就是凶兆。

事實上，美國國民要承受入口商品即時變貴、通脹加劇，而內部生產由於依賴外國產品入口裝配，亦將失去競爭力，甚至會引發失業。在高關稅政策下亦可能令外資卻步，因為在美國建廠生產，將要承受高工資、高生產成本。因此，所謂的「美國經濟獨立宣言」，隨時成為特朗普政策失敗的地獄咒。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻