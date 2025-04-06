各為大選造勢　自由黨批工黨政府未與美達成更好協議

距離澳洲國會選舉尚餘一個月，工黨總理阿爾巴內塞周日（6日）在昆士蘭省舉行造勢集會，自由黨黨魁達頓則到訪塔斯馬尼亞拉票，雙方發言時針鋒相對。

阿爾巴內塞在家鄉布里斯班拉票，一眾官員出席，包括國防部長馬爾斯、財政部長查爾默斯等。阿爾巴內塞概述本屆政府最重大成就，包括薪金增長、斷聯權法和減稅，並指摘自由黨逃避回應計劃加稅、削減教育和醫療經費問題，又批評自由黨執政時違反承諾解僱1.4萬名公務員。對於美國關稅，阿爾巴內塞強調澳洲藥品福利計劃不容談判，政府會以澳洲和工黨的方式應對挑戰。

達頓訪問塔斯馬尼亞省朗塞斯頓，是他本次選舉中首次訪問該省。他強調限制外國留學生數量的重要性，稱政府首要任務是確保年輕澳洲人能夠置業。對於工黨日前宣布補貼安裝家用電池的費用，他表明不相信阿爾巴內塞的選舉承諾。與自由黨組成反對派聯盟的國家黨黨魁利特爾普勞德同日在昆士蘭省受訪，強調不希望美國關稅影響兩國合作，反指阿爾巴內塞曾對美國總統特朗普發表貶損言論，又批評工黨未積極利用兩國關係來達成更好協議。