親伊朗民兵組織擬解除武裝　避免美軍打擊

美國特朗普政府持續削弱伊朗在區內的代理人實力，英媒周一（7日）報道伊拉克多個親伊朗民兵組織準備解除武裝，避免成為美國的打擊目標，以緩和緊張局勢。

伊朗拉四大民兵組織真主黨旅、努賈巴旅、賽義德舒哈達旅和安薩魯拉奧菲亞旅的6名指揮官指，自美國總統今年1月上台以來，美國官員曾多次私下警告伊拉克政府發出警告，除非巴格達採取行動解散在其領土活動的民兵組織，否則美國可能會對相關組織發動空襲。伊拉克總理蘇達尼與數名民兵領袖的談判非常深入，相關組織充分意識到可能會成為美國的目標，傾向於服從解除武裝要求。

真主黨旅一名指揮官指，知道美國準備把衝突推向更糟糕的程度，他們希望避免這種局面。報道稱，伊朗革命衞隊已批准伊拉克民兵組織採取任何必要決定，避免捲入與美國和以色列的潛在衝突。由於擔心空襲，部分組織自1月中旬起已基本撤離總部，減少在摩蘇爾和安巴爾等主要城市的駐軍，許多指揮官也加強安全措施，更頻繁地更換手機、車輛和住所。美國國務院表示，繼續敦促伊拉克控制民兵組織，部隊必須聽從伊拉克總司令的指揮，而不是伊朗的指揮。伊拉克總理外交顧問則指，蘇達尼致力於透過與各方進行建設性對話，確保伊拉克所有武器都處於國家控制之下。