內媒再批美關稅施壓　絕非與華打交道正確方式

中國官媒報章周二（8日）再發表文章，批評美國政府日前再次濫用關稅手段，以極限施壓謀取單邊利益，嚴重違背國際貿易規則。文章強調，中方從不惹事，但也不怕事，歷史和現實證明，施壓和威脅絕不是與中方打交道的正確方式。

文章指出，中國實施的反制措施師出有名、合理合法、有力有節，美方所謂「對等關稅」實質上是強權政治的表現，其信奉的是「強權即公理」，搞的是「美國獨霸」。中方堅決反制美方霸凌行徑，是捍衞真正的多邊主義、維護多邊貿易體制的必要之舉；同時將堅定不移推進高水平對外開放，與各國共享發展機遇，實現互利共贏。如今美方再次揮舞關稅大棒，雖短期內會造成一定負面影響，但中方應對衝擊有底氣、有信心，不僅賦能各方發展，也增強了自身的發展韌性，完全有能力應對挑戰。

文章提到，當國際上一些人產生「中國構建新發展格局，是否意味捨棄開放」的疑問時，中方態度是「雙循環不是要閉關鎖國，而是當別人不給我們開門的時候，我們自己還能活下去、活得更好。我們敞開大門，誰來與我們合作都歡迎」。文章又指，世界決不會也不應退回到相互封閉、彼此分割的狀態，中美經貿關係本質是互利共贏，美方應當從維護兩國根本利益出發，停止濫用關稅武器，與中國相向而行，共同維護健康穩定的國際經濟秩序。