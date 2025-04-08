傳馬斯克曾直接要求特朗普　撤銷對等關稅

美媒周一（7日）引述消息報道，政府效率部負責人馬斯克已直接要求總統特朗普撤銷對等關稅政策，惟未成功。

消息人士透露，馬斯克繞過總統高級貿易顧問納瓦羅，直接要求特朗撤銷關稅政策。惟特朗普同日公開表明不會暫停對等關稅政策，反映馬斯克要求不成功。白宮發言人萊維特發聲明強調，總統團隊成員會提出不同想法，同時知道特朗普是最終決策者，當特朗普作出決定，每人都會向同一方向努力執行。

此外，馬斯克的弟弟金博爾（Kimbal Musk）亦批評特朗普對等關稅措施，稱等同於對美國消費者的結構性、永久性稅收，即使特朗普成功透過關稅將就業機會帶回本土，由於美國不太擅長製造所有商品，關稅仍將反映在物價，令物價居高不下，可能導致消費和就業減少，形成惡性循環。共和黨參議員克魯茲則形容，關稅政策反映「天使和魔鬼」正在白宮爭奪影響力，並直言馬斯克是「天使」之一，希望特朗普能聽取其聲音。

共和黨金主亦接連公開批評特朗普關稅政策，家居裝修用品零售商家得寶聯合始創人朗格尼（Ken Langone）周一（7日）認為關稅政策是來自顧問的錯誤建議，對越南徵收46%關稅是胡說八道，而對中國的稅率是34%則過於激進、操之過急，沒有給予認真的談判機會。他認為，更易於管控且更具建設性的做法，是全面對進口商品徵收10%關稅，然後與各國談判，並預計特朗普最終會參與一系列雙邊會議。

投資者羅傑斯（Jim Rogers）亦認為，雖然關稅偶爾可在相當短時間內幫助部分人，但難以對所有人帶來好處。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周一警告，關稅可能會推高通脹，並導致經濟衰退機會增加。