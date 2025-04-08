科學家復育萬年前恐狼　寫下首次去滅絕紀錄

美國德州一間生物科技公司周一（7日）表示，研究人員通過結合恐狼化石所含基因及灰狼遺傳密碼，成功孕育出3隻與恐狼相似的幼狼。恐狼早已於1.2萬年前滅絕，今次研究寫下科學界首次「去滅絕（de-extinction）」動物物種紀錄。

研究人員表示，團隊從1.3萬年前的恐狼牙齒化石及7.2萬年前的頭骨化石擷取DNA，孕育出3隻幼狼，分別命名為羅慕路斯（Romulus）、雷穆斯（Remus）和哈利斯（Khaleesi）。研究人員指，牠們的年齡介乎3至6個月大，長有白毛及肌肉發達的下顎，目前體重約為36.3公斤，預計成年後可達到63.5公斤。

該公司首席科學家夏皮羅（Beth Shapiro）介紹，在無完美參考系數的情況下，研究團隊採用獨特方式，迭代改善遠古生物的基因圖譜，為重建古生物基因技術定下新標準。他又介紹，團隊改進取得遠古生物DNA的方法，通過電腦運算了解恐狼演化史，建立出「去滅絕」生物的基因科學基礎，確定基因編輯目標。

該公司上月亦曾宣布，已成功通過基因工程改造，創造出一種長毛鼠，擁有捲曲鬍鬚和波浪狀淺色毛髮，具有多種與長毛象相似的特徵，或為復活同樣具有厚重毛皮的史前長毛象鋪平道路。