華稱從未干涉巴拿馬運河事務　批美圖破壞中巴合作

美國防長海格塞斯周二（8日）訪問巴拿馬，揚言美國會從中國的影響下奪回巴拿馬運河。中國駐巴拿馬使館發言人發布嚴正聲明回應，強調中國從未參與巴拿馬運河管理和經營，也從未干涉運河事務。發言人批評，美方罔顧事實炒作「中國威脅論」，試圖破壞中巴合作，完全是出於其自身地緣政治目的，暴露出其霸權嘴臉。

聲明指出，中方始終尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河是永久中立的國際通行水道，美方口口聲聲說中國干預運河，但歷史上運河唯一一次被切斷恰恰就是因為美國入侵。聲明又指，誰在維護運河的中立和繁榮，誰在不斷叫囂「收回」運河，誰才是運河真正的威脅，公道自在人心。

聲明強調，是誰在大搞脅迫和掠奪，大家都看得清清楚楚，美巴關係不應是排他性的，與中國發展關係是巴拿馬作為主權國家的選擇，是該國人民的選擇，美國無權干涉。中方奉勸美方好好反思自身對包括巴拿馬在內的拉美和加勒比發展中國家的霸道霸凌和巧取豪奪，停止對中國的歪曲污衊，與其不顧事實抹黑中國，到處挑撥離間，不如把精力集中在如何更好造福當地。