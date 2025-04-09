特朗普預告藥物關稅　逼歐洲藥廠流向美國

美國總統特朗普周二（8日）稱，將對藥物徵收關稅。有歐洲藥廠警告，關稅將加速行業從歐洲轉向美國的趨勢。歐洲製藥行業貿易遊說組織（EFPIA）呼籲歐盟採取迅速行動，減輕製藥行業外流美國的風險。

特朗普表示，一旦徵收藥物關稅，製藥公司將在美國開設廠，因為美國是最大市場。有分析稱，如果美國對藥物徵收關稅，反而可能推高價格。歐盟委員會正在考慮反制措施，或大幅提高美國大型藥廠出口成本。另一方面，歐洲醫療保健系統成本增加，可能會促使歐盟買家轉向國內生產商或第三方供應商的仿製藥。歐盟委員會近期提出《關鍵藥物法案》立法提案，旨在降低依賴性、增強韌性。《關鍵藥物法案》規定如果歐盟企業能夠新建、擴大關鍵藥物生產，或使歐盟關鍵藥物生產能力現代化，則可認定為戰略項目，會更容易獲得資金支持以及快速通道的行政、監管和科學支持。

美國哈佛大學經濟學教授、前財政部長薩默斯受訪稱，由於特朗普正在實施的關稅措施，美國目前可能正朝著經濟衰退的方向發展，或導致約200萬人失業，每個家庭將面臨至少5,000美元（約3.9萬港元）的收入損失。薩默斯認為，特朗普的關稅計劃甚至超過1930年，後者加劇了經濟大蕭條，明智做法是撤回關稅，那麼經濟將恢復正常。