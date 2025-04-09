鐵達尼號完整3D掃描首披露　揭沉沒時刻新細節

英國白星航運郵輪鐵達尼號於1912年在北大西洋撞上冰山沉沒，造成超過1,500人命喪大海。英媒周二（8日）報道，國家地理雜誌早前與製片公司合作為鐵達尼號製作新的紀錄片，其中最新公布沉船全尺寸數碼掃描結果，首次完整呈現它沉沒前的最後景象，揭示鍋爐房工程師為維持電力，奮戰至最後一刻的事迹。

水下機械人在大西洋3,800米深處拍攝逾70萬張影像，拼湊出全球首見的完整鐵達尼號3D模型。研究團隊由倫敦大學學院主導，掃描顯示船首完好矗立海底，而600米外的船尾則已扭曲變形，還發現疑似冰山撞擊的舷窗破損，與幸存者描述的冰塊湧入艙房證詞脗合。關鍵發現集中於鍋爐房，掃描顯示部分鍋爐凹陷，且船尾一個閥門處於開啟狀態，證實工程師團隊犧牲自我維持發電，讓救生艇能在照明而非黑暗中撤離。

研究另顯示，船體出現僅約A4紙張大小的破洞，最終導致災難發生。團隊通過電腦模擬還原撞擊過程，發現鐵達尼號雖與冰山擦撞，卻在船體狹長區域造成多處小穿孔，專家解釋指該些穿孔橫跨6個水密艙，遠超設計承受的四艙進水極限。

沉船周邊仍散落乘客遺物，專家預計仍需數年分析掃描數據。研究鐵達尼號多年的斯蒂芬森（Parks Stephenson）形容，沉船本身是最後目擊者，至今仍在訴說其故事。