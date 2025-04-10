特朗普暫緩關稅前稱入市好機會　參議員促查內幕交易

美國總統特朗普的對等關稅政策導致全球股市動盪，他周三（9日）宣布暫緩部分國家或地區的個人化對等關稅，改徵「基準關稅」，美股隨即大升。此前數小時，他曾在社交網發文稱「這是入市好時間！！！」，民主黨參議員希夫（Adam Schiff）質疑特朗普涉及內幕交易或操縱市場，要求國會調查。

紐約交易所周三開市後不久，特朗普在自家社交平台Truth Social發文指：「這是入市的好時間！！！」4小時後，華府公布暫緩沒有採取反制措施的國家或地區90天個人化對等關稅，同時上調對中國關稅至125%。消息一出，美國股市隨即上揚。

白宮官員此前還說特朗普絕對不會退縮，這一直是他的策略和交易的藝術。網民紛紛批評特朗普對美國經濟玩弄反向「哄抬股價」的伎倆。希夫呼籲對國會調查是否涉及內幕交易，直指特朗普反覆無常的關稅政策正在造成巨大的市場波動，為內幕交易提供了危險的機會。他稱公眾有權知道政府內部有誰提前知道特朗普最新的關稅政策出爾反爾，誰買賣股票、損害公眾利益並從中獲利。他說白宮和政府人員參與內幕交易的機會太多了，他們無法永遠隱藏它。

特朗普宣布消息時，美國貿易代表格里爾正在眾議院委員會作證，民主黨議員霍斯福德（Steven Horsford）質問他既然來作證前知道白宮會暫緩對等關稅，為何不在開場陳述和證詞中提到這一點。格里爾稱不會透露與特朗普的談話內容。霍斯福德續指：「如果總統在任何地方都發推文談論此事，你怎麼負責談判？你知道發生了這樣的事嗎？這是市場操縱嗎？」格里爾否認市場操縱指控，重申華府正在試圖重啟已把所有工廠轉移到海外的全球貿易體系。