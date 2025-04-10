特朗普明言若伊朗核談判破裂　必要時動武

美國總統特朗普周三（9日）對伊朗發出明確警告，一旦伊朗不同意核協議，需要軍事行動的話，美國就會使用軍事手段，而以色列將會主導相關行動。

被問及如果伊朗不同意核協議，美國會否利用軍事手段打擊，特朗普表明：「若需要軍方，我們就會用軍事手段。」他又指，以色列顯然會深度參與其中，將成為行動的領導者。他之後又說，沒有人領導美國，美國做自己想做的事，如果有必要美國絕對會對伊朗使用軍事力量，他有一個時間表。

特朗普續稱，周六（12日）在阿曼舉行美伊談判是進程的開始，中東特使威特科夫將代表美國出席，伊朗代表則是外交部長阿拉格奇。他重申不會讓伊朗擁有核武，還有一點時間，但不多了，美國會讓伊朗繁榮昌盛、強大起來，他們唯一不能擁有的就是核武。

美軍早前轉移了6架可攜帶3萬磅的GBU-57巨型鑽地炸彈B2戰略轟炸機到印度洋迭戈加西亞島上的美英軍事基地，該處是執行中東任務的最佳位置，外界視為對伊朗的警告。美國防長海格塞斯表示，美國最近調動B2轟炸機是否發出信號需由伊朗自行決定，希望美伊核談判能夠和平解決。

伊朗總統佩澤希齊揚同日指，德黑蘭不信任美國，但願意與美方談判，不過必須以間接、有尊嚴而且提供必要保證的形式。伊朗對核子科學與核能技術有長久需求，但不尋求核武及戰爭，如面對任何侵略將堅決回擊。