美與巴拿馬擴大軍事合作　對抗華惡意影響

正在訪問巴拿馬的美國防長海格塞斯周三（9日）宣布與該國擴大合作夥伴關係，對抗中國的惡意影響。美國與巴拿馬簽署了地區合作安全活動諒解備忘錄，將加強聯合訓練演習，在巴拿馬的美國軍事設施重新建立輪調聯合存在，提高兩軍之間的整體互通能力。他預告兩國還會簽署有關巴拿馬運河安全和營運的補充聲明，為美國軍艦優先及自由地通過運河提供框架。

海格塞斯指，向中國脅迫屈服的時代已經結束，中國對西半球戰略土地和關鍵基礎設施日益增長的對抗性控制不能也不會持續下去，美國和巴拿馬擴大夥伴關係，以確保巴拿馬運河的安全，對抗中國惡意影響。巴拿馬運河是關鍵地帶，必須由巴拿馬和美國共同保衞，而不是中國。

海格塞斯說，與巴拿馬簽署的新文件重申了兩國歷史關係，概述將如何深化關係並加強雙邊運河安全合作。諒解備忘錄將為兩國加強聯合訓練演習鋪平道路，透過在少數先前運作的美國軍事設施中重新建立輪調聯合存在，提高兩國軍隊之間的整體互通能力，相關設施包括羅德曼海軍基地、霍華德空軍基地及謝爾曼堡，目前正計劃恢復謝爾曼堡的叢林作戰中心，以便兩軍共同訓練。此外，兩國擴大合作領域還包括資訊共享、加強網絡合作、雙邊安全對話和運河基礎設施改善。他透露，目前有兩艘美國海軍導彈巡洋艦、一艘美國海岸防衞隊快艇、4架F18戰機和1,000多名美國軍人與巴拿馬人一起訓練和演習，美國海軍將於今年夏天派遣安慰號醫療船前往巴拿馬，提供醫療服務，深化兩國雙邊關係。

當被問及美國是否仍承認巴拿馬對運河的主權時，海格塞斯表示保護巴拿馬主權免受該地區惡意影響至關重要，當總統特朗普要從中國手中奪回巴拿馬運河時，就涉及巴拿馬與美國的夥伴關係，兩國重申了共同承諾，即保護巴拿馬主權不受惡意影響，美國認識到憲政政府的根本重要性，包括尊重1977年簽訂的《巴拿馬運河永久中立及經營條約》。他形容與巴拿馬擴大夥伴關係是「清醒的美國主義之黃金時代」，美國及中美洲、南美洲夥伴國家都致力於為主權國家創造一個安全、繁榮的西半球，美方不僅希望讓美國再次偉大，而且希望讓美洲再次偉大。