特朗普暫緩關稅內幕　財政部憂債市拋售成關鍵

美國總統特朗普當地周三（9日）急轉彎，宣布暫緩對多地徵收的「個人化對等關稅」。他表示，這樣做是因為人們變得不安和害怕，這是他經過最近幾天的考慮，並於周三清晨做出的決定。美媒則引述消息指，美國財政部內部對債券市場發展的擔憂，是特朗普決定暫緩關稅的關鍵原因之一。

特朗普上周宣布對等關稅措施後，各方紛紛抨擊要求撤回政策，全球金融市場亦極為動盪，美國國債市場出現劇烈拋售，顯示關稅策略的經濟後果可能比白宮幕僚預期的嚴重。特朗普形容最近一周面對的批評聲浪說：「他們開始哇哇叫了，他們有點哇哇叫了，有點害怕。」

多名知情人士透露，美國財政部內部對債券市場的擔憂是特朗普轉軚的其中一個關鍵原因。特朗普周三作出宣布前，財長貝森特曾在一場會議中直接向特朗普表達對債市的擔憂。白宮經濟顧問們當日也向特朗普匯報了國債市場的加速拋售情況，同時商界領袖亦致電白宮高層，愈來愈關注債市惡化一事，力勸特朗普收手。

知情人士續指，特朗普在自家社交平台Truth Social上發布與股市相關貼文時，仍未決定是否暫緩對等關稅。當天下午，他承認自己密切關注債券市場的混亂情況，「債市現在很複雜，我有在看，我昨天晚上一看，大家都有點不安」。特朗普在白宮橢圓形辦公室撰寫暫緩公告時，身旁是在關稅政策上立場不一的貝森特和商務部長盧特尼克，特朗普說：「我們沒找律師，就直接寫了。我們是憑真心寫下來的。」