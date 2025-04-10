烏發現155名中國公民　為俄軍作戰

烏克蘭總統澤連斯基周三（9日）指該國情報部門發現有155名中國公民與俄軍在烏克蘭境內作戰。

澤連斯基周二（8日）指烏軍俘獲2名為俄軍作戰的中國公民，要求中方解釋。他周三再聲稱情報部門發現155名中國公民，他們透過在社交網廣告等被招募，到俄羅斯莫斯科接受3至4天身體檢查後，再到訓練中心受訓1至2個月，然後到烏克蘭作戰。烏方正在搜集資訊，相信有更多中國公民為俄軍作戰，目前未知這是否中國官方政策，烏克蘭國家安全局正調查。他強調並非指控有人主使，烏方不掌握相關情報。

美媒引述獲得的烏克蘭情報文件指，名單包括逾150名在俄羅斯武裝部隊服役的中國公民，大多數人是擔任最低級軍階，大部分合約日期是2024年，涉及不同軍事單位。烏軍表示，他們在烏克蘭東部作戰時俘獲的一名中國公民是透過中國中間人支付30萬盧布（約2.7萬港元）加入俄軍，目的是成為俄羅斯公民，他以遊客身份入境俄羅斯，但其家人知道真正目的。該名中國人還提到，部分到俄羅斯的人在中國遇到法律問題。他供稱自己與一群中國人在烏東盧甘斯克州臨時佔領區接受訓練，涵蓋基本軍事技能，但沒有翻譯，只靠手勢和手機翻譯與俄軍交流。烏軍指，這名中國公民是在俄羅斯突擊小組被烏軍炮火轟炸時選擇投降被俘的。