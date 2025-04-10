華商郭從願遭撕票　家屬曾付2.1億披索贖金

菲律賓知名華商郭從願上月29日遭人綁架，家屬曾向綁匪支付2.1億元（菲律賓披索，下同，約2,846萬港元）贖金，惟他仍被撕票，屍體周三（9日）尋獲，身上有被捆綁痕迹，生前疑遭受酷刑。警方正調查案件是否與早前一宗中國學生被綁架案有關，但有報道指綁匪涉及非法網絡博彩。

郭從願3月29日出席宴會前與司機一同失蹤，其座駕4月1日在奎松市尋獲。居民指證，兩名穿連帽衫男子在3月29日下午4時左右遺棄該車。知情人士透露，郭從願家屬分3次支付贖金，頭兩筆在賭場交易，共6,000萬元（約813萬港元），周二（8日）下午5時支付最後一筆1.5億元（約2,034萬港元）。綁匪操普通話，當時承諾會放人。

黎剎省羅德里格斯居民周三清晨6時在路邊草叢發現可疑尼龍袋，菲律賓警方反綁架組同日下午2時15分接報到場，確認尼龍袋裝有兩具屍體，該袋用尼龍繩捆綁，兩名死者生前疑似遭酷刑，臉部被膠帶捆住，前胸和手臂有捆綁痕迹。司機家屬下午3時36分認屍，警方已通知郭從願家人。

郭從願1985年移居菲律賓，1990年初創辦安順鋼鐵貿易公司，曾任菲律賓中國商會創會會長、菲律賓福建總商會榮譽會長、菲律賓餐廳總商會榮譽會長等。菲媒報道提到，有博彩集團早前提出租用郭從願名下位於布拉干省的大樓，並支付了數百萬美元定金。之後租賃交易破裂，博彩集團要求退還一半定金，但郭從願拒絕。