華批美對等關稅霸凌　開錯方吃錯藥

世界貿易組織於周三（9日）在瑞士日內瓦召開貨物貿易理事會年度首次會議，中國主動設定議題，對美國對等關稅措施及其惡劣影響表達嚴重關切，要求美方切實遵守世貿組織規則，避免對全球經濟和多邊貿易體製造成負面衝擊。中方直指，單方面任意加徵歧視性關稅是典型的霸凌行徑，所謂對等關稅是「開錯方、吃錯藥」。

中國指出，以世貿組織為核心的多邊貿易體制為全球貿易提供了根本制度保障，以最惠國待遇原則為基礎的多邊關稅承諾確保所有成員在透明、可預期和非歧視的環境下開展貿易和合作。美方對等關稅稅率遠超過其在世貿組織承諾的約束關稅水平，單方面任意加徵歧視性關稅嚴重違反世貿組織最惠國待遇這一根本原則，是典型的單邊主義、保護主義和欺凌行徑。美國是多邊貿易體制的創建者和主要受益方，以貨物貿易平衡與否評判在國際貿易中的整體獲益高低是極其片面的，對等關稅不僅無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方呼籲所有世貿組織成員以歷史為鑑，堅守和維護多邊貿易規則，透過多邊對話和合作解決分歧。

歐盟表示，美國對等關稅措施嚴重損害世貿組織基本原則，無助於解決貿易失衡問題。英國、加拿大、日本、南韓等批評美方擾亂國際貿易秩序，破壞全球產業鏈供應鏈穩定運轉，將損害包括美國在內的各國生產商、消費者利益。