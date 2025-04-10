關稅戰打擊內地聖誕裝飾生產商　美大豆輸華前景未卜

英媒周四（10日）報道，美國87%的聖誕裝飾商品購自中國，市場價值約40億美元（312億港元），對中國聖誕裝飾品製造商而言，現在應是承接美國訂單的高峰期。但隨着美國對華大幅加徵關稅，很多中國的塑膠聖誕樹和其他節日裝飾品生產商都擔心失去至關重要的美國市場。

浙江省金華市有人造聖誕樹製造商稱，今年到目前為止，其美國客戶還沒下任何訂單；又指通常每年到4月中旬所有訂單都會敲定，但現在很難知道會否有訂單。同樣在金華經營聖誕樹工廠的郭女士表示，剛接到美國客戶通知暫停一宗價值300萬人民幣（320萬港元）的訂單，而她已為此花了40萬人民幣（42.8萬港元）購買材料。她稱：「這（關稅戰）將不可避免地影響到很多人，誰也逃不掉。」

自中美關稅戰升溫，中方上月初對美國進口大豆加徵10%關稅。但據消息人士和航運數據，中國本月至下月仍將接收約300萬噸美國大豆，其中大部分由中儲糧採購，主要用於補充國家儲備。未來數周將有超30艘船、約200萬噸美國大豆抵達中國，需支付上述10%關稅；而在下月13日後抵達的15艘船、約80萬噸大豆，則面臨94%關稅。美國統計數據顯示，去年美國對華大豆出口價值達128.4億美元（約1,000億港元），佔出口總量約一半。截至上月27日，2024/25年度美國對華已售未發貨的60萬噸大豆命運未卜。分析認為，短期內中國可能繼續履行現有合約以確保大豆供應，但長期來看高關稅或導致美國失去中國這一最大市場，並由巴西和阿根廷取而代之。

正當中美關稅戰愈演愈烈之際，內地多個電商平台上出現多款印有「對等關稅戰參戰紀念」的復古造型搪瓷杯，杯上還註明「2025年4月」的字樣，大受歡迎。有網民發文附圖表示，中國是一個獨立自主的主權國家，絕對不接受極限施壓或訛詐霸凌的做法，針對美國層層加碼的關稅措施，中國有足夠的勇氣和手段反擊。