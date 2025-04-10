烏設簽署礦產協議條件　本周派員赴美談判

烏克蘭總統澤連斯基周三（9日）表示，烏克蘭願意與美國簽署礦產協議，但前提是確保平等夥伴關係並尊重烏克蘭主權，烏克蘭願意貢獻土地和資源，但希望美國帶來技術和資金。烏克蘭總理什梅加爾稱，烏方正在組建一個技術層面的特別代表團，也會與國際律師事務所合作，本周末派遣代表團前往美國。

澤連斯基指，政府歡迎對烏克蘭礦產領域的投資與合作，但不會不惜一切代價，如果是真正的夥伴關係就需要談論平等，「必須是50：50」，這是烏克蘭技術團隊在談判期間將提出的條件之一。他說未來達成的協議有助於烏克蘭經濟現代化、戰後重建，並透過與美國高科技公司的合資企業創造就業機會。澤連斯基還透露，美國財長貝森特催促基輔立即簽署初步協議，「我告訴他不要再對合約指手畫腳，要具體說明」，提案亦未準備好，一些條款與烏克蘭法律相抵觸。

什梅加爾說，美烏正在正式談判，烏克蘭有不容逾越的明確紅線，第一是要遵守烏克蘭憲法；第二是協議要符合烏克蘭融入歐盟及相關義務，並全面符合國際法。

戰況方面，烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基指俄軍已對烏克蘭東北部發動新一輪攻勢，觀察到襲擊次數大幅增加。