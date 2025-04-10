暫緩對等關稅　共和黨人認同總統決定

美國總統特朗普周三（9日）宣布暫緩徵收對等關稅90天，多名共和黨國會參議員表示歡迎。參議院民主黨領袖舒默則認為特朗普是受民主黨人施壓卻步，又指國家經濟已因關稅問題而受到損害，已無法挽回。

共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）認為，美國股市已通過上升回應特朗普暫停徵收對等關稅一事，表明市場上多數人相信經濟仍然活躍良好，只是擔心關稅計劃。另一共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）指，暫停關稅一事受到議員們歡迎，並形容徵稅行動大膽且冒險，市場最初反應不佳，目前看來積極，仍有很長路要走。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）建議特朗普應集中對華徵收關稅，將有利國家經濟及國家安全。

談及特朗普為何轉軚時，舒默估計總統正感受到來自民主黨人及全美各地壓力，退縮是好事。他指摘白宮治理混亂，特朗普缺乏對於世界事務及事實了解，政策不可預測性已阻礙投資及就業機會，更令國內企業無法規劃未來。另一民主黨參議員吉利布蘭德警告，由於前景不明朗，企業將停止投資新項目或擴大勞動力，關稅及貿易戰增加日用品成本，恐導致通脹加劇。