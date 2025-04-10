華人投資寺廟盼助移民日本　當地人稱百分百騙局

內地社交平台近日充斥着日本寺廟買賣的廣告，聲稱數百萬人民幣便能買一座歷史悠久的名寺，部分廣告更標榜買寺廟有助移民。然而，早年在京都有寺廟出現交易糾紛，最終導致買家血本無歸，有早年移居日本有人認為，這百分百是騙局。

日媒報道，日本全國去年上半年共有147座寺廟完成所有權變更，其中約35%買家來自中國。有大阪宗教法人中介表示，寺廟神社出售有兩種情況，一是住持因負債或陷財困，二是後繼無人。隨着少子化與高齡化加劇，日本18萬家宗教法人中超過4,000家處於「休眠狀態」，7,000家因無人繼承面臨出售。有內地女富豪曾考察日本各地10多家寺廟，價格介乎1,000萬至3億日圓（約53萬至1,600萬港元），她尤其鍾情帶有墓地的寺廟，因新墓地法事頻繁，收益更多。

此外，宗教法人代表因被視為「社會貢獻者」，在日本申請永居或歸化時，比普通營商者更具優勢。但警方和稅務部門特別關注宗教法人是否存在虛假活動和非法交易，一旦發現不合法要求，當事人不僅面臨巨額罰款，簽證也會被吊銷。有早年移居日本、現從事短租民宿和長租公寓買賣的人稱，針對華人的日本寺廟買賣生意多是投資騙局，寺廟和宗教法人是給大企業避稅用的，靠買寺廟、做宗教法人取得經營管理簽證是交「智商稅」；又指在各種投資項目中，惟有寺廟對於普通投資者「100%是坑」。