美關稅衝擊多邊貿易　華堅決反制護主權安全發展利益

世界貿易組織周四（10日）舉行成立30周年紀念活動，與會成員回顧多邊貿易體制的歷史成就，探討當下世貿組織面臨的生存挑戰，並展望未來改革方向。中國代表發言時指，美國加徵單邊關稅嚴重衝擊多邊貿易體制，中方採取堅定的反制措施，不僅是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衞國際貿易規則和國際公平正義。

中方表示，當前國際局勢動盪更突顯世貿組織的核心價值。美方對包括中國在內的成員加徵單邊關稅，嚴重衝擊以世貿組織為核心的多邊貿易體制，嚴重衝擊世界經濟，特別是對弱小經濟體和最不發達國家。歷史已反覆證明，保護主義沒有出路，開放合作才是正道。中國願與各方一道，踐行真正的多邊主義，堅定維護世貿組織規則體系，為全球經濟注入更多穩定性與可預期性。

活動期間，由瑞士、新加坡等41個中小規模經濟體共同發布「多邊貿易體制之友」倡議。「多邊貿易體制之友」倡議充分肯定世貿組織在過去30年中對全球貿易自由化及發展中國家融入世界經濟所發揮的重要作用，指出當前多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，包括全球供應鏈中斷和保護主義抬頭。倡議呼籲各方重申對世貿規則的承諾，維護貿易開放，以創新方式共同推進世貿組織改革，使其更好應對當前挑戰，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制的基礎性作用。