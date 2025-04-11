合作未達預期　立陶宛與台灣關係亮紅燈

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）日前表示，立陶宛對台合作的期待尚未兌現，導致雙邊關係處於「凍結」狀態。立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）周四（10日）接受台媒訪問時解釋，台立在非經濟層面的合作也很重要，尚未落實的經濟合作案不應影響雙方互信。

巴洛諾瓦表示，立陶宛與台灣的關係是多層面的，在政治、機構、文化、教育和經濟等領域都有合作，而前4個領域的合作已相當成熟。但他指出，立陶宛長期受到俄羅斯威脅，自駐立陶宛台灣代表處設立以來，同時承受來自大陸的巨大壓力，包括非正式的次級制裁。陸方曾威脅大型跨國企業，將把含立陶宛製零件的產品拒於中國市場外，進一步削弱立陶宛的投資吸引力。

巴洛諾瓦認為，雖然台立企業之間舉行很多會議，也計劃投資立陶宛或成立合資企業，但至今尚未出現具實質意義的成果，這是帕魯克斯形容台立合作陷入停滯的主因。他強調，確保這些尚未完成的合作項目與投資不影響雙方信任非常重要，立陶宛仍是值得台灣商界考慮的夥伴。歐盟擬對國防及競爭力領域進行重大投資，立陶宛可成為台企進軍歐盟的跳板，立陶宛政府已準備好提供全力支援。