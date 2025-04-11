美收到15國貿易談判提案　料未來3至4周可達首份協議

美國白宮國家經濟委員會主任哈西特周四（10日）透露，貿易代表辦公室目前已收到約15個國家的貿易協議提案，官員們正研究內容以決定是否提交給總統特朗普。他指未來3至4周有許多貿易談判行動，會取得很大進展，有信心在75個國家或地區的對等關稅90天寬限期屆滿前可達成協議。對於中國，他直指中國面對大動盪，中國產品無法付運，這種壓力將迫使中國談判。華府官員指，中國仍然是特朗普的最優先事項。

哈西特表示，華府收到15個國家的具體提案，這不意味交易已經完成，但反映更多政府表達了對話的意願，談判正在迅速展開，許多交易即將完成。他沒有透露目前正在談判的國家名單，他會在周四的內閣會議向特朗普提交優先談判名單，特朗普可能對優先考慮哪些國家有具體想法，確保首先納入對完成談判至關重要的國家。他指白宮貿易團隊分頭行事，財長貝森特、貿易代表格里爾、商務部長盧特尼克、副總統萬斯都參與談判，部分國家甚至可以直接與特朗普本人談判。

知情官員向美媒透露，白宮高層對已舉行的初步會談感滿意，部分國家提出降低貿易壁壘和投資美國，預計未來幾天尋求談判的國家數量將會增加，並可在未來數周達成第一份協議。白宮官員指，外國官員通常會問美方「我們需要做甚麼？」、「期望是甚麼？ 」，只要美國詳細說明就會採取下一步行動。同一時間，白宮與各大企業接觸，許多都表示有意在美國進行新的商業投資，把生產轉移回美國並建立新工廠。白宮預計不久將來會有製藥公司宣布打算把生產線轉移到美國，官員稱「可能包括一些真正的製藥業巨頭」。

一些商界領袖私下表達擔憂，一名企業行政總裁指商界一直在齊心協力地向特朗普及其盟友闡述關稅的負面影響，有企業已經設立作戰室及制訂備用預算，以應對關稅導致美國經濟衰退時可能出現的裁員情況，企業每天損失數百萬美元，非常擔心。該名行政總裁說亦擔心中國不會投降，而特朗普熟悉的是房地產談判、雙邊談判，但在這種情況下，市場不受他控制，他不能欺壓市場，不能對市場施加壓力。