中國上調對美關稅至125%　再加關稅將不予理會

中國國務院關稅稅則委員會周五（11日）宣布，自周六（12日）起調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施，稅率由84%提高至125%，反擊美國提高向中國輸美商品徵收對等關稅稅率。中方表明，鑑於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

國務院關稅稅則委員會公告強調，美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自周六起調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

商務部新聞發言人宣布，面對美方周四（10日）行政令進一步提高對中國輸美產品徵收對等關稅，中方在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。發言人批評美方徵稅措施是典型的單邊霸凌脅迫做法，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。中方將堅定捍衞自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序，敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施。

發言人補充，中方注意到美方周四行政令公布對中國產品加徵稅率為41%，比此前美方所稱稅率高20個百分點。中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。美方肆意加徵單邊關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本經濟規律和常識，造成當前世界經濟、全球市場和多邊貿易體制面臨嚴重衝擊和劇烈動盪，美方對此應負全部責任。

中方注意到，在中方和其他方壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅，只是象徵性一小步，並未改變美方通過貿易訛詐牟取私利本質。中方敦促美方在取消所謂對等關稅上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。