魯比奧稱美伊周六於阿曼　舉行核問題直接談判

美國國務卿魯比奧周四（10日）表示，美國政府中東問題特使威特科夫周六（12日）將在阿曼與伊朗高級代表直接談判核問題。

魯比奧指，希望談判帶來和平，美方非常明確地表示伊朗永遠不會擁有核武器，這就是今次會晤的緣由。一位知情美國官員表示，美伊代表團將在同一房間進行會談。此前，伊朗一直拒絕與美國直接談判，強調只接受透過阿曼作為中間人進行間接談判。

英媒報道，儘管歐洲國家掌握聯合國可能重新對伊朗實施制裁的關鍵牌，美國今次與伊朗會談前沒有與歐洲協調。由於美國退出了2015年與伊朗達成的核協議，因此無法在聯合國安理會啟動重新實施制裁的機制，即所謂「快速恢復制裁」，這令英國、德國和法國成為有能力且願意快速恢復制裁的協議締約國。歐洲外交官透露，英法德已告訴伊朗將於6月底啟動快速恢復機制。伊朗則警告會有嚴重後果，該國將重新審視核戰略。

一位歐洲高級外交官表示，英法德都不信任美國，因為美國在未經協商下採取了主動行動。英法德與美國官員曾舉行會談，但不夠深入，就連想在早前舉行的北約外長會期間安排與魯比奧開會都很難。英國外交部發言人回應指，英方將繼續致力於採取一切外交措施，阻止伊朗發展核武器，包括在必要時採取快速反擊措施。