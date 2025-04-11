傳美特使再赴俄　料晤普京

美媒周五（11日）引述消息報道，美國總統中東問題特使威特科夫已前往俄羅斯，預計周五會見俄羅斯總統普京。

今次將是美國斡旋俄烏停火期間，威特科夫和普京第三次會晤。知情人士此前透露，如果本月底前俄烏仍未達成停火協議，特朗普可能會通過行政權力或要求國會通過新法案，進一步制裁俄羅斯。威特科夫上周在華盛頓會見了俄羅斯總統特使德米特里耶夫。

另外，美國和俄羅斯代表團周四（10日）在土耳其伊斯坦布爾開始第二輪閉門會談，俄外交部聲明指磋商結束後，由俄羅斯駐華盛頓大使達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）和美國副國務卿庫爾特（Sonata Coulter）率領的兩國代表團交換照會，確認達成共識，相互保證向美俄外交使團提供不間斷的銀行和金融服務，以及保障俄羅斯向聯合國及其他國際組織繳納會費不受阻礙。針對俄方提出，要求美方歸還6處遭沒收的俄羅斯合法所有外交房產問題，雙方同時制訂路線圖。雙方將繼續致力於簡化外交人員簽證辦理，以及於駐在國境內通行制度的工作。達爾奇耶夫呼籲更加積極地推動解決有助於增強互信、拓展商業與民間聯繫的重大議題，例如恢復兩國間直航。