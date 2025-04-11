台罕現下顎骨化石　國際研究團隊揭亞洲古人類演化史

台灣漁民早年在台灣西部海岸打撈到一塊古人類下顎骨化石，其後流入一家古董店，由民眾於2008年購得，並捐贈給台灣自然科學博物館。由台灣、日本、丹麥科學家組成的國際研究團隊周四（10日）在學術期刊《科學》發表最新研究成果，發現化石屬於古人類丹尼索瓦人男性個體，首度證實丹尼索瓦人曾分布台灣，進一步揭示亞洲古人類演化與遷徙歷程。

研究團隊從化石中的51種內源性蛋白獲得4,241個氨基酸序列，發現其中兩個氨基酸殘基為丹尼索瓦人特有。團隊另在化石牙齒中提取到男性特有的Y型齒釉蛋白，確定化石為男性個體。在形態上，其牙齒與下顎骨比起尼安德特人和智人更加粗壯。由於化石受長期海水侵蝕，科學家無法測定年齡，但推測應該距今約19至13萬或7萬至1萬年前，當時由於氣候寒冷使海平面下降，足以將台灣與大陸連接，讓丹尼索瓦人能夠遷徙。

過去研究認為，丹尼索瓦人可能曾經廣泛分布在歐亞大陸東側，但已知的丹尼索瓦人遺址僅有兩處，分別位於西伯利亞南部的丹尼索瓦洞和青藏高原東北部的白石崖溶洞。是次發現確立丹尼索瓦人的第3個確切居住地，並表明他們可以生活在各種各樣的環境，包括西伯利亞山脈、高海拔的青藏高原和濕潤的亞熱帶地區，不僅與尼安德特人和智人共存，有時可能會雜交。

有演化生物學學者指出，西伯利亞、西藏以及台灣都發現丹尼索瓦人，這充分表明他們具有相當驚人的適應潛力，最新研究成果有助於人們了解丹尼索瓦人的遷徙方式，以及他們應對不同環境的能力。台灣自然科學博物館館長黃文山形容是次研究成果得來不易，未來館方會持續推動古蛋白質研究分析技術等，並積極與國際學術合作，有效發揮博物館豐碩的化石收藏與研究成果價值。