科學家公布中微子質量上限　迄今最精確

作為電中性的基本粒子，中微子是宇宙中最豐富的粒子之一，由於極難探測，它們又被稱為「幽靈粒子」。德國卡爾斯魯厄理工學院的國際氚中微子實驗（KATRIN）團隊周四（10日）公布對中微子質量上限迄今最精確的測量結果，將其限定在0.45電子伏特（eV）以內，進一步縮小中微子的潛在質量範圍，成功拓寬物理學標準模型邊界。

KATRIN實驗通過分析氚的β衰變來探索中微子的質量，氚核在轉變為氦核的同時，會釋放出一個電子和一個電子反中微子，通過研究該過程中電子和電子反中微子之間總衰變能量分布，能夠推斷出中微子的質量。在2019年至2021年間進行的5次測量活動中，研究團隊共測量大約3,600萬個電子的能量，數據量達到以前的6倍之多。基於這些數據，他們設定有效電子中微子質量的上限為小於0.45eV，置信度達到90%。

按照計劃，KATRIN實驗將在完成總計1,000天的數據採集後，於今年年內結束，預計屆時科學家能夠利用更完整的數據集展開分析，能夠在90%的置信度下估計出接近0.3eV預測值的有效電子中微子質量。