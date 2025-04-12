北約承諾再向烏克蘭　提供210億歐元軍援

北約在比利時布魯塞爾總部周五（11日）舉行烏克蘭防務國際聯絡小組會議，共51國與會，成員包括所有北約成員32國、歐盟和北約的印太四國夥伴日本、南韓、澳洲及新西蘭。小組成員承諾再提供烏克蘭合計210億歐元（約1,843億港元）的軍事援助，是歷來宣布加碼的最高額。

英國國防大臣賀理安在會後記者會上表示，周五是俄羅斯拒絕美國總統特朗普的俄烏和平方案屆滿1月，證明俄羅斯總統普京口說和平卻持續攻擊烏克蘭。賀理安指出，今年1至3月俄國平均每天發動100架無人機攻擊，已超過傳統炮火，根據計算，現在70%至80%的戰場傷亡是由無人機造成，凸顯烏克蘭防務小組在此時開會的重要性。

賀理安在上午會前向媒體表示，今年將是俄烏戰爭關鍵的一年，所有對烏克蘭的軍援將確保烏克蘭的安全和未來的持久和平。

烏克蘭防長烏梅羅夫表示，會議正式宣布成立新的電磁戰聯盟，是在小組框架下成立的第9個聯盟，包括烏克蘭在內的10個國家已加入倡議，並簽署聯合意向書，聯盟將會重點關注採購設備、培訓和培養專業人才和制定電子戰領域的政策和理論。

烏克蘭總統澤連斯基以視像方式出席會議時，敦促合作夥伴向基輔提供更多防空系統，以加強烏克蘭的防空能力，希望盟友提供至少10套愛國者導彈系統。