Tesla兩進口車型在華停售新車　傳中方暫緩車企美洲投資

中美關稅戰延燒，中國對美國進口商品加徵報復性的巨額關稅，進口車型成本將大增。美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的中國公司官網周五（11日）顯示，目前兩款進口車型Model S和Model X均已不再提供單獨的「訂購新車」選項。英媒另引述消息指，中國延遲批准吉利汽車與比亞迪在拉丁美洲設廠的計劃，原因包括存在技術轉移風險。

特斯拉中國官網的車型詳情頁中，僅顯示「查看現車」和「預約試駕」兩個選項。以上海地區為例，點擊「查看現車」後，Model X已無現車新車可供購買，Model S也只有Plaid版可供選擇。內媒以消費者身份向特斯拉中國官方客服查詢，對方稱暫未收到相關訊息通知，之後如有任何更新，官方會發布說明。

有媒體認為，此次停售與中國加徵關稅有密切關聯，因Model S與 Model X全數於美國生產，再進口至中國，在高額關稅衝擊下車價將大幅上漲，市場競爭力明顯受限。但內媒亦指出，特斯拉日本的官方帳號此前亦宣布，上月31日起停止面向日本市場的Model S和Model X車型的生產。