非因恒星膨脹吞噬　新揭行星自取滅亡

天文學家早年首次觀察到相信是垂死恒星膨脹、吞噬行星過程，預演着太陽毀滅地球的宿命。惟詹姆斯‧韋布太空望遠鏡最新觀測揭示，當時實情更可能是行星逐漸逼近恒星，最終自取滅亡。研究周四（10日）於國際期刊《天體物理學報》發表。

涉事恒星位於銀河系內，距離地球約1.2萬光年，比太陽略紅且光度較低，質量約為太陽70%。天文學家於2020年5月通過史維基瞬變探測器，首次觀察到此恒星發出閃光。經過回溯調查後，天文學家2023年初步認為，此恒星經過數十萬年後逐漸老化膨脹成紅巨星，然後吞噬附近行星，引發閃光。

但天文學家通過最新觀測認為，事實是行星原本受重力牽引圍繞恒星運行。隨時間推移，行星軌道慢慢縮小並接近恒星，之後更開始觸碰到恒星大氣層，墮入恒星過程中逐漸被拉扯和扭曲，最終被恒星完全吞噬，並把恒星外層氣體吹散。隨着氣體膨脹和冷卻，重元素在接下來一年凝結成冷塵埃，恒星外圍出現一圈熱氣體盤。

研究主要作者、美國國家科學基金會NOIR實驗室天文學家瑞安‧劉（Ryan Lau）指出，最新證據顯示恒星噴出殘留塵埃，符合已知事實，即行星墮入恒星過程中，恒星會噴出大量物質。共同作者、哈佛史密森尼天體物理中心博士後研究員麥克勞德（Morgan MacLeod）補充，行星墮入恒星時，會加熱並排出恒星氣體，產生閃光。

麥克勞德相信，已消亡的行星可能是巨型行星，質量至少是木星數倍，才足以對恒星造成如此劇烈干擾。他強調，太陽系目前看起來相對穩定，即各大行星軌道暫時不會縮小，所以人類只需擔心太陽膨脹變成紅巨星吞噬地球。