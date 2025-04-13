核問題首輪會談結束　美伊高層數十年來首直接互動

伊朗與美國就其核計劃進行的間接談判上周六（12日）在阿曼首都馬斯喀特結束，伊朗稱此次會談富有建設性。伊朗外交部宣布，於阿曼的間接會談進行了2.5小時以上，雙方同意下周繼續進行這些會談，並補充外交部長阿拉格齊和美國特使威特科夫在會談結束後進行幾分鐘的直接交談。

伊朗外交部上周六（4月12日）發聲明指，會談是在建設性和相互尊重的氛圍中​​舉行。調解伊美會談的阿曼外交部長巴德爾在社交平台X上發文，指會談是在友好氛圍下舉行的，並已啟動了尋求達成公平且具有約束力的協議的進程。

伊朗與美國在阿曼首都馬斯喀特展開核問題談判，伊朗國營電視台指，首輪會談在當地下午3時半開始，歷時2小時結束，下周會再舉行更多磋商。報道又指兩國代表團團長、伊朗外長阿拉格齊與美國中東問題特使威特科夫，會後在阿曼外交大臣巴德爾在場下短暫交談，是兩國高層數十年來首次直接互動。

阿拉格齊在會前與巴德爾會晤，告知伊方的談判立場及要點，再轉交美方。美聯社指，會談在馬斯喀特市郊舉行，伊朗外交部表示今次是間接會談，伊美代表身處不同房間，再透過巴德爾交換訊息。

阿拉格齊早前表示，如果雙方有足夠意願，將為會談制定時間表，但現時談論為時尚早，又指談判只涉及核問題。威特科夫早前接受《華爾街日報》訪問，指華府的立場是解除伊朗的核計劃，美方紅線是伊朗不能將核計劃武器化，但並不意味不能找到其他方法，令兩國達成妥協。