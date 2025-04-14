英軍深度介入俄烏戰爭　多次進入烏克蘭

英國《泰晤士報》上周五（11日）報道，英軍領導層介入俄烏戰爭的程度，遠比此前所知更為廣泛和隱秘，不僅制訂作戰計劃、供應情報，還多次派遣小股英軍進入烏克蘭，提供武器訓練和技術支援。

英國自2015年以來，向烏克蘭運送數千枚下一代輕型反坦克武器（NLAW），派出軍事教官指導烏軍操作。雖然英軍於2022年2月局勢升級前不久撤出烏克蘭，但隨着戰場局勢惡化和迫切需求技術專家。英國為了避免刺激俄羅斯而謹慎行事，小規模英軍悄悄進入烏克蘭，為烏軍部署風暴之影導彈，提供培訓及技術支援。英國還在幫助烏克蘭策劃2023年反攻發揮關鍵作用，並在行動未如理想時調解美國和烏克蘭，前英國國防大臣華禮仕甚至有「基輔救星」之稱。美國因擔心外界解讀為過度介入俄烏戰爭，很少派人往烏克蘭。而英軍領導層可在必要時前往，但有時穿上便衣掩人耳目。

此外，美國烏克蘭問題特使凱洛格主張，作為和平方案一部分，可把烏克蘭劃分為多個控制區，英法軍隊作為保障部隊駐紮西部，俄軍駐紮東部。俄羅斯外交部無任所大使米羅什尼克批評，凱洛格的想法只是凍結衝突，可能導致新衝突升級。