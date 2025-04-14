世越號海難　法院裁定舵機故障等肇禍

南韓2014年發生世越號海難，木浦地方海洋安全審判院周一（14日）裁決是舵機故障等船體內部原因導致事故。

世越號2014年4月15日晚從仁川港啟程，載有476人，其中325人是安山市檀園高等學校的高中學生，原定駛往濟州島。惟世越號於翌日早上在全羅南道珍島郡孟骨島和巨次島之間的孟骨水道翻沉，造成304名乘客和船員罹難，是南韓1970年代以來最嚴重的渡輪災難。

審判院特別審判部表示，完全排除世越號因與潛艇相撞等外部原因傾覆的可能，船體打撈出水後的調查結果顯示，船體受損部位等處未發現能斷定有外力讓船隻快速轉向的痕迹。因為缺乏外力作用的確切證據，審判部沒有把外在因素列入潛在事故原因。此外，世越號船隻快速轉向是由於舵機運作異常，而非操舵員操作失誤所致。事發時世越號的船舶穩性極低，這是因為其為增加載客量對船體進行大規模改造導致船體重心上移，世越號載貨量超標一倍以上，加上貨物固定不當導致移位，加劇船舶轉向和傾斜的程度。

審判部也認為，事故造成大規模人員傷亡歸因船員未積極採取救助措施，船長和船員認知船體沉沒風險後向海警發出求救，在本人獲救前沒有採取任何讓乘客逃生的措施，因此決定吊銷船長、領航員、輪機員等5人的從業資格，勒令2名輪機員及1名領航員停業6個月至1年不等，船司清海鎮海運公司需要整改命令。清海鎮海運公司和相關人士不服裁決上訴，此案交由中央海洋安全審判院進行二審審理。