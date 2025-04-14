華府滿意首輪核談判　美伊擬周六羅馬再對話　

美國和伊朗上周六（12日）在阿曼完成首輪核問題談判，美媒周日（13日）指華府滿意對話，本周六（19日）將在意大利羅馬舉行第二輪談判，同樣由阿曼作為中間人。美國總統特朗普則指，伊朗問題很快會有決定。

知情人士透露，特朗普政府滿意在阿曼的會談，有跟計劃並做到把會面形式由非直接改為直接談判。美國政府中東問題特使威特科夫與伊朗外長阿拉格奇在阿曼曾直接對話45分鐘，比此前披露的時間長，對話實質性、嚴肅和極好。報道指，談判開始時雙方欠缺互信，伊朗官員提到特朗普單方面退出了伊朗核協議，擔心美國可能再次退出；美方則質疑伊朗核計劃的意圖。經過會談後，雙方看到了前進的道路，威特科夫周日向特朗普匯報了會談成果。

報道指，美國希望見到伊朗採取行動把核計劃遠離武器化，其中一項措施可能是稀釋伊朗庫存中接近武器級的60%濃縮鈾，這些鈾足以製造6枚核彈。伊朗外交部發言人則表示，伊朗的目標是取消制裁。

第二輪會談在美國建議下改在羅馬進行，阿曼官員會作為中間人與會，美伊代表可能會坐在同一房間談判。