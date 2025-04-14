總統人選民調 李在明以48.8%支持率領先

南韓民調機構Realmeter周一（14日）公布一項民調結果顯示，在新一屆總統熱門人選中，共同民主黨前黨魁李在明支持率達48.8%，名列第一；前僱傭勞動部長官金文洙以10.9%支持率排名第二，較上次調查下降5.4個百分點；代總統職權的國務總理韓德洙為8.6%。

Realmeter於上周三（9日）至上周五（11日）向全國1,506名選民進行了關於新一屆總統熱門人選支持率的調查。結果顯示，李在明以48.8%領跑、金文洙及韓悳洙位列二、三。其後依次為國民力量前黨魁韓東勳（6.2%）、前大邱市長洪準杓（5.2%）、改革新黨議員李俊錫（3%）、國民力量前議員劉承旼（2.7%）、首爾市長吳世勳（2.6%）、國民力量議員安哲秀（2.4%）、前慶尚南道知事（相當於省長）金慶洙（1.3%）、京畿道知事金東兗（1.2%），民主黨前議員金鬥官（0.9%）。

政黨支持率方面，共同民主黨支援率為46.7%，較上次調查上升1.9個百分點；國民力量支持率為33.1%，下降2.6個百分點。兩黨支援率差距，連續3周超出誤差範圍。