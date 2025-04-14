工貿部促嚴控進口原材料　防原產地欺詐

美國高級貿易顧問納瓦羅曾點名越南，停止允許中國經當地轉運規避美國關稅。越南傳媒周日（13日）披露，為防止原產地欺詐，越南工業貿易部上周向出口產業協會、製造商和出口商發布一份文件，敦促對用於生產出口商品的進口材料進行更嚴格控制。

文件由工貿部長阮鴻延於上周四（10日）簽署，強調了全球貿易情勢的快速變化和不可預測性，特別是考慮到美國關稅政策影響到越南在內的許多國家。為協助企業適應不斷變化的環境，同時維護越南的貿易利益和維持出口，工業貿易部提出一系列建議。其一，出口產業協會應與監管機構密切合作，隨時了解國際貿易政策和市場動態的變化，為會員企業提供及時指導和預警，使其能夠在生產和出口規劃方面採取積極主動的措施。協會需負責安排一名主要協調員，幫助企業實現原材料來源多樣化和擴大，從而減少對單一市場的依賴。

會員企業應確保進口投入品的可追溯性和衞生標準，符合進口國的安全和原產地要求，避免原產地詐欺的指控。工貿部也鼓勵出口商制訂適應新貿易動態的策略，包括在尚未開發或潛力巨大的市場中尋找新客戶和合作夥伴。當局指出，仔細考慮原料來源也至關重要，確保產品符合海外買家設定的原產地和可追溯性標準。