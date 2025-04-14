逾八成受訪者認為　美國關稅影響日常生活

日本共同社周一（14日）報道，近日一項全國電話輿論調查結果顯示，84.2%受訪者認為美國特朗普政府的關稅政策會影響日常生活。對於為應對物價高漲、而不設收入限制向國民發放現金補貼的方案，贊成者佔37.5%，、反對者佔55.3%。

對於日本政府旨在遏制大米價格飆升的舉措，回答稱「不充分」的受訪者佔到82.7%。石破內閣支持率為32.6%，較跌至上台以來新低27.6%的上次調查略有上升；不支持率為53.8%。圍繞特朗普政府的關稅政策，回答「正當」的受訪者佔19.5%，回答「不當」的佔73.9%。有關日本政府是否也應該採取報復性關稅加以反制，回答「應該反制」的佔18.3%，「不應該反制」佔75.1%。

有關受大米價格飆升影響的食物攝入量變化，回答「量增」的受訪者佔0.5%，回答」量沒有變化」的佔到82.8%，回答「量減」的佔16.3%。關於夏季參院選舉後的參院議席數，表示不希望執政黨議席數不過半的受訪者佔38.8%，而希望的佔51.8%。有關夏季參院選舉比例代表選票，24.6%的受訪者表示將投給自民黨，之後依次是國民民主黨18.5%、立憲民主黨12.3%、令和新選組4.1%、公明黨和日本維新會兩黨均為3.9%。