疑親自設計審查工具　參議員要求朱克伯格出席聽證會

美國社交平台Facebook前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams）上周三（9日）出席參議院聽證會時披露，Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格早年曾與中國政府合作，並親自設計及實施facebook審查工具。美國共和黨參議員霍利上周四（10日）致函朱克伯格，要求他前往國會出席聽證會。

霍利在信中強調，他將推動對Meta展開全面調查，確認該公司是否在過去對國會作出虛假陳述，尤其是關於中國業務的相關問題。他亦在社交平台X發文表示，威廉斯的爆料令人震驚，是時候讓朱克伯格前往國會山莊，宣誓作證，向美國人民交代他如何為了中國市場的利潤，出賣國家安全。

按照威廉斯說法，朱克伯格親自設計的審查工具曾在香港和台灣兩地採用，只要貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交總編輯審查，而Meta亦曾考慮在中國設立資料中心。Meta發言人斯通回應稱，威廉斯的證詞脫離現實且充斥虛假指控，雖然朱克伯格曾公開表示有興趣進入中國市場，但有關細節10多年前已被廣泛報道，事實是Meta目前並未在中國提供任何服務。