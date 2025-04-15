哈佛拒調整政策　政府稱憂反猶太主義凍結撥款

美國哈佛大學周一（14日）拒絕特朗普政府的政策調整要求，政府當晚宣布因擔心校園反猶太主義，決定凍結對該校的22億美元（約29億新元）撥款和6,000萬美元（約4.68億港元）的多年期合約。

美國多間大學去年爆發反對加薩戰爭的示威，教育部屬下打擊反猶太主義聯合工作組早前致函哈佛大學，要求採取多項行動。哈佛大學表明不會接受相關要求，不會就自身獨立性或憲法權利談判，成為 第一間直接拒絕遵守的大學。該校律師周一致函教育部等聯邦機構，表明無論是哈佛還是其他私立大學，都不會允許自己被聯邦政府接管。哈佛大學校長加伯亦在聲明中指出，任何政府都不應規定私立大學可教授甚麼課程、招收和聘用哪些學生，以及開展哪些研究和探究領域。

打擊反猶太主義聯合工作組當晚發表聲明，宣布凍結上述撥款和合約，指摘哈佛大學的聲明，凸顯普遍存在於美國最負盛名高等學府的特權心態，以為聯邦政府對大學的投資不附帶維護民權法的責任。聲明強調，近期嚴重干擾大學上課的校園抗議活動不可接受，對猶太學生的騷擾更令人無法容忍，如大學希望繼續獲得相關經費，必須作出改變。