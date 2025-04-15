美大規模撤銷學生簽證　4中國留學生提訟

美國特朗普政府開展大規模驅逐出境行動，包括上周五（11日）取消了88間大專院校至少529名學生、教職員工和研究人員的簽證。內媒周一（14日）報道，因受上述變化影響，來自加州大學柏克萊分校、卡內基梅隆大學等頂尖學府的4名中國學生，上周五對美國政府提起訴訟。

此案受委託的負責律師朱可亮表示，考慮到事情緊急且影響巨大，已在加州聯邦地區法院提交上述訴訟，為了所有受影響的留學生而不只為數名原告。原告主張美國政府官員未提供任何通知、聽證或證據，僅憑模糊的國家安全理由終止身份，甚至將數年前已撤銷的交通罰單、家庭糾紛指控作為依據，以非法方式基於外僑身份、國籍、種族歧視他們，其武斷且反覆無常的行政行為違反美國《行政程序法》及憲法修正案保障的正當程序和平等保護原則。起訴書指出，聯邦政府的做法違背美國憲法和其他法律，要求中止其違規做法並立即恢復所有受影響學生的身份。

朱可亮定於周一向法院申請臨時禁止令，法官料於數天內作出判決，如同意申請，所有受影響留學生的學生簽證身份有望恢復。此前已有兩宗單個中國留學生起訴美國政府的案件，他希望通過最新的4人訴訟案，爭取讓結果覆蓋所有受影響學生。其律師事務所在聲明中批評，這次被取消簽證身份的留學生絕大部分來自中國大陸，歧視意味十分明顯，如美國政府可如此肆意操作，所有留學生都不安全。