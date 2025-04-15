關稅戰升溫　李顯龍憂慮重創中美合作

李顯龍指，中美關稅戰已實質扼殺雙邊貿易導致商貿停滯。

新加坡國務資政李顯龍周一（14日）警告，中美關稅戰已實質扼殺雙邊貿易，導致商貿停滯，阻礙兩國在芬太尼管制等關鍵議題合作。他強調，中國可能因貿易衝突而減少對美禁毒行動配合，加劇衝突。

美國早前對華加徵145%關稅，中國則反擊徵收至少125%關稅，衝突持續升級。李顯龍分析，中美深層矛盾源自於美國遏制中國發展，而中國堅持自身發展權，並形容貿易戰引發全球規則混亂，抑制投資與成長，若各國報復恐致惡性循環。他呼籲新加坡堅守多邊主義，支持世貿組織，並希望東盟、歐盟及《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）等區域協定能推動自由貿易。

另一方面，新加坡下月13日起將發放500新加坡元（約2,945港元）社理會鄰裏購物券，明年1月再發300新加坡元（約1,767港元），總計800新加坡元（約4,712港元）。今年1月發放的300新加坡元券已有97%家庭領取，消費額近3億新加坡元（約17.7億港元），其中逾1.42億新加坡元（約8.4億港元）用於小販與鄰裏商店，1.57億新加坡元（約9.2億港元）用於超市，惠及約130萬戶家庭。