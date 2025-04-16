尹錫悅被指生活奢華　公帑購貓爬架和大浴缸

韓媒周一（14日）報道，被彈劾下台的南韓前總統尹錫悅在任內以公帑為首爾漢南洞總統官邸購置昂貴貓爬架和豪華浴缸，承攬工程的室內裝修公司曾為其妻金建希提供贊助。尹錫悅夫婦上周五（11日）遷出總統官邸，將物品搬回首爾瑞草區私邸時，韓媒懷疑拍到上述貓爬架獲轉移上貨車運走，可能違法。

知情人士透露，尹錫悅夫婦共飼養5隻貓和6隻狗，尹錫悅2022年5月把總統官邸從青瓦台遷至首爾漢南洞時，室內裝修公司21Gram向行政安全部提交合約明細，當中包含價值500萬韓圜貓爬架（約2.71萬港元），今次被拍到的貓爬架可能是同一個。報道還指，21Gram無擴建資格，通過非公開方式承攬總統官邸施工工程。此外，尹錫悅夫婦當時根據市場價格，為官邸浴室訂製頂級檜木浴缸，尺寸比原計劃縮小後仍是普通浴缸約兩倍，材料費就高達2,000萬韓圜（約10.8萬港元），工程由多間承包商分別負責。

由於總統室預算無法承擔，官邸裝修費用大部分由行政安全部約13億韓圜（約705萬港元）預備金及約20億韓圜（約1,085億港元）轉用預算填補。國會行政安全委員會相關人士批評，此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。根據企劃財政部相關訓令，官邸消耗物品均需由使用者自行承擔，不得使用國家預算。若確認尹錫悅夫婦把預算購置貓爬架私自拆卸並帶往私邸，則可能構成挪用公款罪。