美歐談判進展微　料維持對等關稅

美國與歐盟正進行關稅談判，美媒周二（15日）指談判進展甚微，華府表明不會立即撤銷針對歐盟的對等關稅、汽車和金屬關稅。歐盟正準備更多反制措施應對談判一旦破裂，同時加快與其他國家達成貿易協議，加強單一市場運作。

報道指，歐盟貿易專員塞夫措維奇周一（14日）在華盛頓與美國商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾會面2小時，但塞夫措維奇仍不清楚美國立場，難以確定美方目標。美國官員表示，20%對等關稅，以及針對汽車和金屬等的其他關稅不會立即取消，產業關稅需要維持，但部分汽車關稅可透過增加對美投資、生產和出口來抵銷。如果美國出口未能提振，未來上調關稅是無可避免。

對於鋼鋁關稅及潛在的銅關稅，美國希望歐盟提出建議，同時提出了實施共同關稅的可能性。歐盟也提議增加採購美國液化天然氣，但美方並未表現出太大興趣。美國亦想歐洲化學公司在美國生產更多用於製藥業的前體，整合供應鏈，享有優先採購權，並建議歐盟提高藥品價格。美國官員還堅持討論非關稅壁壘，例如數碼和人工智能法規、食品標準，雙方將繼續在技術層面討論。