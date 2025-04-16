日高官抵美談判關稅　本田部分生產線移美

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮周三（16日）抵達美國華盛頓，周四（17日）將與美國財長貝森特和貿易代表格里爾會面，展開關稅談判。在談判前夕，因應美國對進口汽車開徵25%關稅，日本汽車製造商本田周三宣布把部分生產線轉移到美國。日產則宣布，會重新評估美國工廠的減產計劃。

外界認為，日美談判可能涉及日本汽車安全標準等非關稅壁壘領域，華府亦可能會就日圓貶值和開放農產品市場等向日本施壓。赤澤亮從東京羽田機場啟程前往華盛頓時表示，會徹底考慮甚麼是最符合日本利益、最有效的做法，維護國家利益。他會向美方表達應該表達的意見，以構建信任關係，若美方提出方案，會帶回日本研究。此前，日本首相石破茂在官邸與赤澤亮會面，指示他全力摸索能使日美雙贏的方式。

同一時間，本田宣布將把埼玉工廠供應給美國市場的混合動力轎車車型部分生產線，轉移到美國印第安納州的工廠，料在埼玉的生產最快今年6月或7月結束，之後搬到美國生產。日產則會重新評估美國田納西州工廠的減產計劃，將維持生產體制，同時調整福岡縣工廠供應美國市場的SUV生產計劃。

除了日本，南韓企劃財政部周三公布經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆下周將到美國出席二十國集團（G20）財長會，並與貝森特會晤。韓方指，今次會晤由美國財政部提出，正協調具體與會人員和日程安排。