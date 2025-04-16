居民組人鏈助書店遷新址　接力搬9100本書

美國密歇根州切爾西市中心一間書店日前計劃搬遷，並在周日（13日）發起名為圖書大隊的搬書活動，獲眾多居民熱烈響應。約300人扶老攜幼拉起人鏈，穿過街區又繞過轉角，逐本將多達9,100本書接力送到書的新家，濃厚人情味引來美媒周三（16日）報道。

這場活動舉行期間，約300人沿人行道排成兩列，人鏈穿過街區、繞過轉角再延伸到主街，當中不乏老人及坐輪椅者，合力將每本書從書店舊址親手遞送到新店，並按字母順序放在正確書架上。全程不足兩小時，不時有參加者對遞送的書籍甚感興趣，表示「這本我沒看過」及「這本不錯」。

書店老闆杜普林（Michelle Tuplin）笑指，自早前宣布計劃搬遷後，很多人都想出一分力幫忙，而這個搬運方式很實用，可讓每個人都參與其中，又比僱用搬屋公司裝箱和拆箱數千本書快得多。她希望新店能在兩周內開幕。

據悉，該書店在當地歷史悠久，早在1997年開店，現任老闆杜普林2017年起接手經營，僱用了3名兼職員工。約有5,300名居民的切爾西市，則被當地人形容是個鄰里互助的社區。